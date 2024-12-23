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    Слуцкий: Надеюсь, контракт с «Шанхай Шэньхуа» я отработаю

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько времени он намерен работать в Китае.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Слуцкий тренирует «Шанхай» с декабря 2023 года.

    «Обычно тренеров здесь спрашивают: "А когда ты перевезешь свою семью?". Моя семья — это мама и сын. Сын взрослый, ему тут делать нечего. Он учится, строит собственные карьеры, планы, соответственно, без шансов в Шанхае. Соответственно, мама уже в возрасте. Поэтому если бы у меня была жена и маленький ребенок, и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго, Это в моей ситуации. У того же Васи дети учатся в Испании, сложный был бы переезд.

    Поэтому в моем случае это, наверное, не говорит о том, что я здесь надолго или ненадолго. Но контракт у меня еще действует год. Надеюсь, что этот контракт я точно отработаю», — заявил Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

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