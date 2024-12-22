Поединок 15-го тура немецкой Бундеслиги междуи дортмундскойсостоится 22 декабря в 19:30 по мск.

До 13 декабря «Вольфсбург» шел на серии побед. С учетом чемпионата и Кубка Германии клуб выиграл 5 матчей подряд, однако эту полосу было прервано в поединке с «Фрайбургом». «Волки» уступили на выезде 2:3. В турнирной таблице у команды осталось то же 21 очко. С этим результатом хозяева занимают 11-е место.

«Боруссия» не может выиграть 4-й матч подряд. В Бундеслиге команда трижды сыграла вничью — 1:1 с «Баварией», «Хоффенхаймом» и «Боруссией» Менхенгладбах. В ЛЧ подопечные Нури Шахина уступили 2:3 «Барселоне». В таблице Бундеслиги дортмундцы находятся на «экваторе» с 22 очками.

Прогнозы и ставки

В Бундеслиге «Боруссия» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении трех матчей, два из которых она выиграла. Однако команды уже играли в этом сезоне в Кубке Германии и «Вольфсбург» смог пройти «шмелей». Правда там был забит один гол в дополнительное время.

Букмекеры осторожно подошли к оценке шансов — 3.35 на «Вольфсбург», 2.13 на «Боруссию». С коэффициентом 3.80 можно поставить на ничью.

В своем прогнозе редакция LiveSport.Ru предложила две ставки с коэффициентами 2.20 и 1.90.

предложила две ставки с коэффициентами 2.20 и 1.90. ИИ пророчит «Боруссии» поражение с минимальным результатом 0:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд на сайте LiveCup.Run.

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