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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Поединок 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Вольфсбургом» и дортмундской «Боруссией» состоится 22 декабря в 19:30 по мск.

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    До 13 декабря «Вольфсбург» шел на серии побед. С учетом чемпионата и Кубка Германии клуб выиграл 5 матчей подряд, однако эту полосу было прервано в поединке с «Фрайбургом». «Волки» уступили на выезде 2:3. В турнирной таблице у команды осталось то же 21 очко. С этим результатом хозяева занимают 11-е место.

    «Боруссия» не может выиграть 4-й матч подряд. В Бундеслиге команда трижды сыграла вничью — 1:1 с «Баварией», «Хоффенхаймом» и «Боруссией» Менхенгладбах. В ЛЧ подопечные Нури Шахина уступили 2:3 «Барселоне». В таблице Бундеслиги дортмундцы находятся на «экваторе» с 22 очками.

    Прогнозы и ставки

    В Бундеслиге «Боруссия» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении трех матчей, два из которых она выиграла. Однако команды уже играли в этом сезоне в Кубке Германии и «Вольфсбург» смог пройти «шмелей». Правда там был забит один гол в дополнительное время.

    • Букмекеры осторожно подошли к оценке шансов — 3.35 на «Вольфсбург», 2.13 на «Боруссию». С коэффициентом 3.80 можно поставить на ничью.

    • В своем прогнозе редакция LiveSport.Ru предложила две ставки с коэффициентами 2.20 и 1.90.

    • ИИ пророчит «Боруссии» поражение с минимальным результатом 0:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд на сайте LiveCup.Run.

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