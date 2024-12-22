В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Боруссию» Д. Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» располагаются на 10-й позиции Бундеслиги с 21-м очком в активе после 14-и туров. «Вольфсбург» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла.

Стоит отметить, что команда на своем поле выступает не очень удачно, занимая по этому показателю лишь 13-е место в лиге. «Вольфсбург» набрал при родных трибунах 8 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке «волки» проиграли «Фрайбургу» со счетом 2:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Вольфсбург» одолел «Майнц» (4:3), вырвав победу в концовке встречи.

В последних 5-и матчах Бундеслиги команда проиграла только 1 раз и четырежды победила. За этот период «Вольфсбург» сумел одолеть «Лейпциг» (5:1), «Унион» (1:0) и «Хайденхайм» (1:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: Бартош Бялек, Себастиан Борнов, Никлас Клингер, Ловро Майер, Кевин Паредес, Рожерио и Астер Вранкс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вольфсбург» стабильно набирает очки в последнее время и уже претендует на еврокубки, но вся борьба еще впереди. К тому же, у команды наладилась атакующая линия.

«Вольфсбург» — одна из лучших команд Бундеслиги по результативности, забив за 14 встреч 31 гол при 25-и пропущенных. «Волки» играют сами и дают играть другим.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Шмели» опустились до 8-го места в Бундеслиге. Сейчас у «Боруссии» 22 очка после 14-и туров, отставая от зоны еврокубков лишь на 1 балл.

«Шмели» — одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч. «Боруссия» занимает по этому показателю лишь 16-е место в лиге, набрав только 2 очка из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече Бундеслиги команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), упустив победу на 90+1-й минуте. Матчем ранее «Боруссия» Д уступила «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и матчах Бундеслиги «шмели» обыграли только «Фрайбург» (4:0), трижды сыграли вничью с «Баварией» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Хоффенхаймом», а также проиграли «Майнцу» (1:3).

Не сыграют: Филиппо Мане и Никлас Зюле (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас у «Боруссии» продолжается кризис, из которого необходимо выбираться. Предстоящий матч против «Вольфсбурга» будет настоящей проверкой для «шмелей».

«Боруссия» не очень часто обыгрывает «волков» в очных противостояниях, да и в предстоящем матче «шмели» не будут явными фаворитами, но гости должны дать бой хозяевам.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах Бундеслиги «Вольфсбург» победил 4 раза

«Боруссия» Д заканчивала 3 последних матча в чемпионате Германии ничейным результатом

В последних 5-и очных встречах «Боруссия» Д обыгрывала «Вольфсбург» только дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 2.20, победа «Вольфсбурга» — 3.05, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды будут настроены сделать преимущество в счете уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: «Боруссия» Д точно даст бой «волкам». «Шмели» должны забить парочку голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1.5 больше за 1.90.