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    Сможет ли «Боруссия» Д наконец-то победить?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. «Шмели» гонятся за еврокубками, команде необходима победа. На что лучше сделать ставку 22 декабря? Ответ — в прогнозе на 15-й тур чемпионата Германии с коэффициентом 2.20

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д попытается победить «Вольфсбург»
    В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Боруссию» Д. Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Декабря 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 19:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» располагаются на 10-й позиции Бундеслиги с 21-м очком в активе после 14-и туров. «Вольфсбург» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла.

    Стоит отметить, что команда на своем поле выступает не очень удачно, занимая по этому показателю лишь 13-е место в лиге. «Вольфсбург» набрал при родных трибунах 8 очков из 21-го возможного.

    Вольфсбург — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «волки» проиграли «Фрайбургу» со счетом 2:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Вольфсбург» одолел «Майнц» (4:3), вырвав победу в концовке встречи.

    В последних 5-и матчах Бундеслиги команда проиграла только 1 раз и четырежды победила. За этот период «Вольфсбург» сумел одолеть «Лейпциг» (5:1), «Унион» (1:0) и «Хайденхайм» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Бартош Бялек, Себастиан Борнов, Никлас Клингер, Ловро Майер, Кевин Паредес, Рожерио и Астер Вранкс (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Вольфсбург» стабильно набирает очки в последнее время и уже претендует на еврокубки, но вся борьба еще впереди. К тому же, у команды наладилась атакующая линия.

    «Вольфсбург» — одна из лучших команд Бундеслиги по результативности, забив за 14 встреч 31 гол при 25-и пропущенных. «Волки» играют сами и дают играть другим.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Шмели» опустились до 8-го места в Бундеслиге. Сейчас у «Боруссии» 22 очка после 14-и туров, отставая от зоны еврокубков лишь на 1 балл.

    «Шмели» — одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч. «Боруссия» занимает по этому показателю лишь 16-е место в лиге, набрав только 2 очка из 18-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече Бундеслиги команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), упустив победу на 90+1-й минуте. Матчем ранее «Боруссия» Д уступила «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов.

    В последних 5-и матчах Бундеслиги «шмели» обыграли только «Фрайбург» (4:0), трижды сыграли вничью с «Баварией» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Хоффенхаймом», а также проиграли «Майнцу» (1:3).

    Не сыграют: Филиппо Мане и Никлас Зюле (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас у «Боруссии» продолжается кризис, из которого необходимо выбираться. Предстоящий матч против «Вольфсбурга» будет настоящей проверкой для «шмелей».

    «Боруссия» не очень часто обыгрывает «волков» в очных противостояниях, да и в предстоящем матче «шмели» не будут явными фаворитами, но гости должны дать бой хозяевам.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах Бундеслиги «Вольфсбург» победил 4 раза

    • «Боруссия» Д заканчивала 3 последних матча в чемпионате Германии ничейным результатом

    • В последних 5-и очных встречах «Боруссия» Д обыгрывала «Вольфсбург» только дважды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 2.20, победа «Вольфсбурга» — 3.05, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды будут настроены сделать преимущество в счете уже в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.

    Прогноз: «Боруссия» Д точно даст бой «волкам». «Шмели» должны забить парочку голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1.5 больше за 1.90.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» Д наконец-то победить?
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