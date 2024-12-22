Шалимов: Кокорин доигрывает на Кипре

Российский тренероценил игру форварда «Ариса». По мнению специалиста, нападающий на Кипре завершает свою карьеру.

«Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца…

Кокорин доигрывает на Кипре, играет в своё удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кокорин в 12 матчах забил 6 мячей и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает в 2025 году.