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    Шалимов: Кокорин доигрывает на Кипре

    Футбол Высшая лига Кипра Арис
    Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру форварда «Ариса» Александра Кокорина. По мнению специалиста, нападающий на Кипре завершает свою карьеру.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца…

    Кокорин доигрывает на Кипре, играет в своё удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Кокорин в 12 матчах забил 6 мячей и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает в 2025 году.

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