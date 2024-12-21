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    Букайо Сака«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Онлайн
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    «Барселона» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 18-м туре испанской Примеры состоится очная дуэль «Барселоны» и «Атлетико». Центральный поединок уикенда запланирован 21 декабря в 23:00 мск.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    В рамках этой встречи лидеры турнирной таблицы разыграют 1-е место. И «Барса», и «Атлетико» сейчас имеют по 38 очков, при этом «каталонцы» опережают «матрасников» по дополнительным показателям, и, соответственно, возглавляют список команд Примеры.

    Все может измениться уже после этого тура. «Блаугранас» сейчас не в очень хорошей форме — 2:2 с «Бетисом», 0:1 с «Леганесом» на своем поле. Никто еще не забыл об 1:2 дома с «Лас-Пальмас». А вот у «Атлетико» все отлично. Команда продолжает побеждать уже второй месяц. В недавних матчах турнира она обыграла «Севилью» 4:3 и «Хетафе» 1:0. «Барсе» будет крайне сложно удержать лидерство.

    Помимо формы «Атлетико» также имеет преимущество в составе. Кроме основного вратаря у «Барселоны» не сможет сыграть лидер команды Ламин Ямаль. У гостей будет оптимальная команда.

    Прогнозы и ставки

    Предсказать победу одной из команд сложно. «Атлетико» давно не побеждал на «Камп Ноу».

    • Букмекеры дают 1.99 на «Барселону» и 3.70 на «Атлетико». На ничью они предлагают коэффициент 3.90.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет низовым по тоталу и может оказаться равным по результату. О ставках на игру в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект полагает, что «Атлетико» одержит победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико», а также предматчевую статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров смотрите на сайте LiveCup.Run.

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