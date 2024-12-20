Шикунов: «Спартаку» будет тяжело удержать Угальде

Бывший спортивный директорвысказался о возможном переходе нападающего «красно-белых»в английскую Премьер-лигу.

«Конечно, верится в интерес к Угальде от "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Челси". Мало таких нападающих — их ищут большие и маленькие клубы в Европе и во всём мире. Сейчас "Барселона" ищет нападающего на место Левандовского, время которого подходит. Позиция нападающего очень дефицитна. То, что показывал Угальде в последних матчах перед зимней паузой, потрясающе! Дай бог, чтобы он продолжал играть так же.

С такими нападающими и футболистами никогда не хочется расставаться. Но это жизнь. Мы смотрим на игроков, как Соболев, Пиняев и Глушенков, которые переходят в "Спартак", "Зенит" и "Локомотив". Если "Арсенал" захочет его купить, нужно переходить. Ведь футболист работает, живёт и играет ради этого. Помимо денег у него будет престиж, ведь он попадёт в "Арсенал", который играет в АПЛ и Лиге чемпионов. Это просто фантастика! Конечно, "Спартаку" будет тяжело удержать Угальде и нет смысла делать этого. "Арсенал" заплатит за него хорошие деньги, но одна проблема, чтобы заплатили», — сказал Шикунов Чемпионату.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к Манфреду Угальде со стороны «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.