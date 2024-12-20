В Лиге конференций определились участники плей-офф

по итогам общего этапа определились все участники плей-офф.

Сразу в 1/8 финала вышли восемь лучших команд общего этапа: «Витория», «Легия», «Лугано», «Рапид», «Серкль Брюгге», «Фиорентина», «Челси» и «Юргорден».

Сыграют в стыковых матчах (сеяные): АПОЕЛ, «Бетис», «Олимпия», «Панатинаикос», «Пафос», «Хайденхайм», «Шэмрок Роверс», «Ягеллония».

Сыграют в стыковых матчах (несеяные): «Борац», «Викингур», «Гент», «Копенгаген», «Мольде», «Омония», ТСЦ, «Целе».

Жеребьевка состоится 20 декабря.

Это первый розыгрыш Лиги конференций в новом формате. Восемь лучших команд напрямую вышли в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах, победители которых тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. Матчи 1/8 финала запланированы на 6 и 13 марта.