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    В Лиге конференций определились участники плей-офф

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    В Лиге конференций по итогам общего этапа определились все участники плей-офф.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    Сразу в 1/8 финала вышли восемь лучших команд общего этапа: «Витория», «Легия», «Лугано», «Рапид», «Серкль Брюгге», «Фиорентина», «Челси» и «Юргорден».

    Сыграют в стыковых матчах (сеяные): АПОЕЛ, «Бетис», «Олимпия», «Панатинаикос», «Пафос», «Хайденхайм», «Шэмрок Роверс», «Ягеллония».

    Сыграют в стыковых матчах (несеяные): «Борац», «Викингур», «Гент», «Копенгаген», «Мольде», «Омония», ТСЦ, «Целе».

    Жеребьевка состоится 20 декабря.

    Это первый розыгрыш Лиги конференций в новом формате. Восемь лучших команд напрямую вышли в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах, победители которых тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

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