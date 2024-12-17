Отец Даку: Со стороны «Зенита» был интерес, но не более

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина», прокомментировал информацию о том, что летом игрок мог перейти в

«На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается "Зенита", то, возможно, интерес был, но не более.

Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен. Мы с Мирлиндом выбираем два пути — долгосрочный контракт с "Рубином" или трансфер.

Дальше — решать клубу, нам тоже важно их решение. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнется работа в этом направлении», — сказал Фехми Даку, слова которого приводит Sport24.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в семь миллионов евро. В текущем сезоне албанский нападающий провел в РПЛ 17 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.