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    Отец Даку: Со стороны «Зенита» был интерес, но не более

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    Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал информацию о том, что летом игрок мог перейти в «Зенит».

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается "Зенита", то, возможно, интерес был, но не более.

    Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен. Мы с Мирлиндом выбираем два пути — долгосрочный контракт с "Рубином" или трансфер.

    Дальше — решать клубу, нам тоже важно их решение. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнется работа в этом направлении», — сказал Фехми Даку, слова которого приводит Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в семь миллионов евро. В текущем сезоне албанский нападающий провел в РПЛ 17 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

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