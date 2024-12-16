«Лацио» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составына матч 16-го тура итальянской Серии А.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Патрик, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Педро, Цакканьи, Нослин.

«Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Бастони, Дамфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го декабря в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 15-и туров в Серии А «Лацио» занимает 5-е место в таблице с 31-м очком в активе, а «Интер» — на 3-й позиции с тем же колическом баллов.