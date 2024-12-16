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    • «Лацио» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
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    «Лацио» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

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    Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Интера» на матч 16-го тура итальянской Серии А.

    Лаутаро Мартинес — игрок «Интера»
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    Лаутаро Мартинес — игрок «Интера»

    «Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Патрик, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Педро, Цакканьи, Нослин.

    «Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Бастони, Дамфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

  • «Лацио» — «Интер». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 16-го тура Серии А «Лацио» — «Интер»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го декабря в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 15-и туров в Серии А «Лацио» занимает 5-е место в таблице с 31-м очком в активе, а «Интер» — на 3-й позиции с тем же колическом баллов.

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