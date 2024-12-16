Игонин: «Оренбургу» надо кардинально поменять состав, но для этого нет возможностей

Бывший капитан «Зенита»оценил итоги выступленияв первой части сезона РПЛ, который идет последним в таблице, и сказал, что надо предпринять для исправления ситуации.

«Безусловно, "Оренбургу" будет очень тяжело начинать вторую часть сезона. Скорее всего, чтобы что-то кардинально поменять нужно изменить состав команды. Но не думаю, что у клуба есть такие возможности и задачи от руководства. Поэтому "Оренбургу" будет очень сложно.

При этом у нас есть другие команды со своими проблемами. Непонятно, что происходит в "Химках". В последние годы, к сожалению, всплывают такие моменты, что мы не всегда ставим в зону вылета команды, которые играют плохо. Иногда вмешиваются финансовые проблемы.

Сейчас финансовая стабильность и управленческие кадры решают, кто из команд из нижней части турнирной таблицы, где окажется. Я не вижу какой-то разницы между клубами из середины и низа таблицы. Тем более они постоянно играют между собой и результаты разняться», — сказал Игонин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» набрал всего 8 очков в 18 турах и от 14-го места и зоны стыковых матчей отстает на 6 очков.