будут закрывать второй игровой день 16-го тура чемпионата Италии. Поединок начнется в 22:45 мск.

Четыре матча подряд «бьянконери» играли вничью. И вот 11 декабря наступил переломный момент. На своем поле хозяева обыграли «Ман Сити» (2:0) в Лиге чемпионов и прервали свою безвыигрышную серию. В Серии А «Юве» в последний раз побеждал 9 ноября. После клуб не смог обыграть «Милан», «Болонью» и даже «Лечче». Из-за потери очков «Ювентус» слегка отстал от первой пятерки. Разрыв составляет 4 очка. В активе «зебр» 27 баллов. Занимают они 6-е место.

«Венеция» в этом сезоне редко празднует победу. Ничья для нее тоже является большим событием. Из 15 матчей клуб проиграл 10. Из-за неудачных выступлений клуб осел на дне таблицы с 9 очками. В прошлом туре гости смогли набрать первый пункт за 5 последних матчей, сыграв вничью с «Комо» 2:2.

Прогнозы и ставки

«Юве» трижды сыграл вничью, и в этот раз самое время прервать серию.

Букмекеры оценили шансы соперников: 1.41 они дают на «Ювентус», 4.60 — на ничью, 9.30 — на «Венецию».

Искусственный интеллект считает, что «бьянконери» одержат победу с сухим счетом 2:0.

По мнению аналитиков сайта LiveSport.Ru, «черно-белые» на классе без лишней траты сил обыграют соперника. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.03.

Где смотреть матч

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