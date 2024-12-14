14 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Венеция». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: пока «Ювентус» идет на шестом месте в таблице Серии А с 27 очками.

Последние матчи: в 15-м туре «старая синьора» смогла уйти от поражения в матче против «Болоньи», которую еще в прошлом сезоне тренировал Тиагу Мотта. «Ювентус» проигрывал 0:2 к 52-й минуте, но нашел в себе силы отыграться. Голы забивали Копмейнерс и молодой бельгиец Мбангула, который забил роскошный гол уже в компенсированное время.

В Лиге чемпионов «Ювентус» обыграл дома «Манчестер Сити» (2:0), в Серии А была ничья с «Лечче» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бремер, Милик, Камбьязо, Кабаль и Нико Гонсалес.

Состояние команды: пока тяжело «Ювентусу» дается игра на два фронта. После Лиги чемпионов туринцы в чемпионате играют очень блекло, часто теряя очки на ровном месте.

Сказывается и обилие травм в команде, а многочисленная молодежь, которую Мотта подтянул из второй команды, пока очень нестабильна.

«Венеция»

Турнирное положение: сейчас «Венеция» идет на последнем месте в таблице Серии А с 9 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 15-м туре команда Эусебио Ди Франческо сыграла вничью на своем поле с прямым конкурентом «Комо» (2:2).

Матч получился очень непростым и проходил в жуткий ливень, но «Венеция» нашла в себе силы уйти от поражения в середине второго тайма, когда «сухой лист» удался полузащитнику Ористанио.

До этого было разгромное поражение от «Болоньи» (0:3) и дома от «Лечче» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Данкан.

Состояние команды: пока «Венеции» никак не удается показать стабильный футбол на протяжении всего матча и одержать победу. При Ди Франческо команда играет в романтичный футбол, но этот тренер известен, что при необходимости спокойно переходит на прагматичный вариант, что, скорее всего, и будет против «Ювентуса».

Статистика для ставок

В сезоне 2021/2022 «Ювентус» выиграл дома 2:1, а в гостях была ничья (1:1)

В 15 матчах Серии А «Ювентус» не потерпел ни одного поражения

В пяти последних матчах чемпионата «Венеция» набрала всего одно очко

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,37, а на «Венецию» — 9,30, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

Прогноз: хозяева устали, вряд ли будут держать высокий темп, а постараются взять три очка малой кровью, не особо утруждая себя.

Гости также способны играть рационально и вряд ли будут лезть большими силами вперед, да и «Ювентус» этого не позволит, это все-таки не «Комо», как было в последнем туре.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,03.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ставку через победу хозяев, исход 1:0 или 2:0 довольно вероятен.

Дополнительная ставка: победа «Ювентуса» плюс тотал меньше 2,5 за 3,10.