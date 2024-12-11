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    Хулиан Альварес«Атлетико» — «Слован». Онлайн
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    «Боруссия» Д — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В одном из матчей вечера Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Барселону». Встреча состоится в 23:00 мск на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Команды являются соседями по турнирной таблице. И «Барса», и «Боруссия» имеют по 12 очков, но «каталонцы» идут на 6-м месте, а дортмундцы — ниже на одну строчку. У подопечных Ханси Флика лучше разница мячей — 13 против 10.

    Хозяева в последнем туре обыграли загребское «Динамо» 3:0, а гости разгромили с тем же счетом «Брест». К слову, у «каталонцев» уже 4 победы в Лиге чемпионов подряд. В чемпионате у «шмелей» было две одинаковых ничьи со счетом 1:1 с «Баварией» и гладбахской «Боруссией». «Барса» на выходных сыграла вничью 2:2 с «Бетисом».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки на игру

    «Боруссия» и «Барселона» давно не встречались. Последний раз они играли в 2019 году, когда «блаугранас» выиграли 3:1. Они фавориты, но разрыв в цифрах небольшой.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 3.25 на победу «Боруссии», 4.05 на ничью и 2.10 на победу «Барселоны».

    • Редакция LiveSport.Ru в первую очередь делает ставку на результативный футбол. Узнать подробнее можно в прогнозах за 2.25 и 5.45.

    • ИИ ставит на победу «Боруссии» с результатом 2:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Барселона» на сайте LiveCup.Run. Там можно следить за всеми событиями Лиги чемпионов, а также другими топ-турнирами Европы.

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