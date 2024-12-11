В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д на своем поле примет «Барселону». Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Шмели» занимают 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе после 5-и туров. «Боруссия» отстает от 1-й позиции всего на 3 пункта.

Стоит отметить, что команда выиграла пока все матчи в ЛЧ на своем поле, набрав 6 очков из 6-и возможных. За 2 встречи «Боруссия» пропустила всего 1 гол при 8-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем встрече «шмели» сыграли вничью с «Боруссией» М со счетом 1:1 в Бундеслиге, а до этого команда также поделила очки с «Баварией» (1:1).

В 5-и турах Лиги чемпионов «Боруссия» проиграла только «Реалу» (2:5) и 4 раза победила. В этих встречах «шмели» обыграли «Брюгге» (3:0), «Селтик» (7:1), «Штурм» (1:0) и загребское «Динамо» (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Вальдемар Антон, Максимилиан Байер, Юлиан Брандт, Филиппо Мане и Никлас Зюле (у всех — травмы).

Состояние команды: «Боруссия» проводит не самый удачный сезон в Бундеслиге, но при этом здорово выступает в Лиге чемпионов, выигрывая матч за матчем.

В предстоящем матче «шмели» вполне могут противостоять кризисной «Барселоне», у которой сейчас есть проблемы. «Боруссия» играет очень смело в Лиге чемпионов.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 3-й позиции общего этапа с теми же 12-ю баллами. «Барселона» также отстает от лидерства на 3 очка.

«Сине-гранатовые» — лучшие в Лиге чемпионов по результативности, команде удалось забить 18 голов в 5-и встречах общего этапа при 5-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Барселона» на чужом поле сыграла вничью с «Бетисом» (2:2), упустив победу на 90+4-й минуте. До этого команда крупно обыграла «Мальорку» (5:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Барселона» проиграла только «Лас-Пальмасу» (1:2), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период «сине-гранатовые» обыграли «Брест» в Лиге чемпионов со счетом 3:0.

Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» все еще не потеряла лидерство в Примере, при этом довольно неплохо выступает в Лиге чемпионов, но сейчас у команды наступил кризис, «сине-гранатовые» начинают терять драгоценные очки.

При этом, в ЛЧ «Барселона» продолжает действовать уверенно, но в предстоящем против дортмундской «Боруссии» у каталонцев могут возникнуть проблемы, ведь «шмели» играют довольно остро в атаке.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д выиграла 4 матча в общем этапе Лиги чемпионов из пяти

У «Барселоны» продолжается победная серия в Лиге чемпионов, которая насчитывает 4 матча подряд

«Боруссия» Д не проигрывает на своем поле на протяжении 11-и матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 2.02, победа «Боруссии» Д — 3.25, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.80 соответственно.

Прогноз: Обе команды способны сыграть результативно, но «Боруссия» на своем поле должна дать бой «Барселоне».

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1.5 больше за 2.25.

Прогноз: Можно предположить, что команды решат исход поединка именно во 2-м отрезке. Прогнозируем основной поток голов во втором тайме.

Ставка: Тотал 2 больше во втором тайме за 2.10.