11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы выступают в Лиге чемпионов вполне продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 12 зачетных баллов.

При этом «Боруссия» Д в Лиге чемпионов находится на 4 месте. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей в пяти матчах турнира.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Дортмундцы не смогли одолеть своих гладбахских одноклубников (1:1).

До того команда расписала мировую с «Баварией» (1:1). А вот поединок с загребским «Динамо» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Вальдемар Антон, Максимилиан Байер, Никлас Зюле — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Дортмундцы постепенно набирают обороты. «Боруссия» Д не проигрывала в 4 своих последних поединках.

Поединки с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. В четырёх очных встречах «Боруссия» Д уступила 2 раза при 2 паритетах.

И уж совсем очевидно, что немцы намереваются продолжить свой успешный путь. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят весьма уверенно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» в 5 турах разжилась 12 зачетными баллами. А вот забили каталонцы уже 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Каталонцы не сумели переиграть «Бетис» (2:2).

А вот до того команда Ханса-Дитера Флика одолела «Мальорку» (5:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 2 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подопечные Флика весьма сильны, и на всех фронтах ставят перед собой максимальные задачи. Да и атака команды выглядит весьма симпатично.

Правда, «Барселона» в Примере пока не особенно преуспевает. Там подопечные Флика пребывают на 1 позиции, но у идущего следом «Реала» имеется матч в запасе при двухочковом расстоянии.

Зато привычно результативен Роберт Левандовский. Поляк наколотил уже 7 мячей в Лиге чемпионов, находясь на вершине списка бомбардиров турнира.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и дортмундцам «Барса» еще никогда не проигрывала.

Статистика для ставок

Дортмундцы не проигрывали в 4 своих последних матчах

Каталонцы еще ни разу не проигрывали «Боруссии» Д

«Барселона» в Лиге чемпионов в среднем забивает более трёх мячей за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно, да и Левандовский явно поднатореет в плане реализации.

Команда Флика явно способна прибавить, да и в Лиге чемпионов преуспевает в плане реализации.

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 5.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что немцы уступят команде Флика со счетом 0:3.

Ставка: Точный счет 0:3 за 21.00