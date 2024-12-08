1-й таймКраснодар — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн
  • 19:39
    • Дубль Абрамова принес победу ЦСКА над «Локомотивом»
  • 16:58
    • «Савалат Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс» в «зеленом дерби»
  • 15:57
    • «Динамо» разгромило «Химки», Тюкавин оформил дубль
  • 19:22
    • «Северсталь» дома обыграла «Трактор»
  • 19:16
    • Шайба Грицюка принесла победу СКА над «Барысом»
    Все новости спорта

    «Краснодар» — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Программу 18-го тура РПЛ будет завершать матч «Краснодара» и «Локомотива», который состоится в 19:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды подошли к матчу с разными задачами. У «Краснодара» появилась возможность скинуть «Зенит» с вершины таблицы. Разрыв составляет 1 пункт и победа позволит обойти питерцев на 2 очка. Вдобавок можно попытаться прервать серию из двух ничьих и поражения. «Локо» проиграл в двух последних турах, но при этом у него есть шанс подняться в топ-4, сравнявшись по очкам со «Спартаком».

    «Быки» в прошлом туре крупно проиграли «Спартаку» (0:3). «Железнодорожники» не справились с «Химками» (1:3). Стоит отметить, что последняя игра между командами завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогноз, ставки, коэффициенты на игру

    Для «Локо» выезды в Краснодар уже давно превратились в кошмар. Здесь москвичи регулярно терпят поражения, и только в прошлый раз им удалось сыграть вничью.

    • В силу того, что «Краснодар» объективно лучше «Локомотива» на данном этапе сезона, букмекеры определили «быков», как фаворитов предстоящего матча. Ставки на победу команд принимаются с коэффициентами 1.85 и 4.00 соответственно. На ничью можно поставить за 4.00.

    • На LiveSport.Ru по традиции вышел прогноз, в котором эксперты сайта дали свои предположения по результату поединка.

    • По прогнозу ИИ «Краснодар» одержит победу со счетом 2:0.

    Где смотреть трансляцию

    Смотрите прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив» на сайте LiveCup.Run. Здесь вы может ознакомиться со стартовыми составами, статистикой команд и выбрать букмекера для ставок.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Наполи» снова сыграет прагматично
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Лондонское дерби завершится вничью?!
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Орландо — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры