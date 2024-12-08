Программу 18-го тура РПЛ будет завершать матч, который состоится в 19:30 по мск.

Команды подошли к матчу с разными задачами. У «Краснодара» появилась возможность скинуть «Зенит» с вершины таблицы. Разрыв составляет 1 пункт и победа позволит обойти питерцев на 2 очка. Вдобавок можно попытаться прервать серию из двух ничьих и поражения. «Локо» проиграл в двух последних турах, но при этом у него есть шанс подняться в топ-4, сравнявшись по очкам со «Спартаком».

«Быки» в прошлом туре крупно проиграли «Спартаку» (0:3). «Железнодорожники» не справились с «Химками» (1:3). Стоит отметить, что последняя игра между командами завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:0.

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Прогноз, ставки, коэффициенты на игру

Для «Локо» выезды в Краснодар уже давно превратились в кошмар. Здесь москвичи регулярно терпят поражения, и только в прошлый раз им удалось сыграть вничью.

В силу того, что «Краснодар» объективно лучше «Локомотива» на данном этапе сезона, букмекеры определили «быков», как фаворитов предстоящего матча. Ставки на победу команд принимаются с коэффициентами 1.85 и 4.00 соответственно. На ничью можно поставить за 4.00.

На LiveSport.Ru по традиции вышел прогноз, в котором эксперты сайта дали свои предположения по результату поединка.

по традиции вышел прогноз, в котором эксперты сайта дали свои предположения по результату поединка. По прогнозу ИИ «Краснодар» одержит победу со счетом 2:0.

Где смотреть трансляцию

Смотрите прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив» на сайте LiveCup.Run. Здесь вы может ознакомиться со стартовыми составами, статистикой команд и выбрать букмекера для ставок.

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