«Динамо» из Махачкалы в этом сезоне показывает чудеса обороны. Клуб имеет всего 14 пропущенных голов и по этому показателю сравним с топами лиги. Оборонительный футбол также повлиял и на результативность, поскольку хозяева худшие в турнире — 9 забитых. Как бы там ни было, за 3 тура махачкалинцы набрали 5 очков, обыграв 2:1 «Оренбург», а также сыграв по нулям с «Пари НН» и «Факелом».
Из того, на что стоит обратить внимание у «Рубина» — это ничьи с ЦСКА (2:2) и «Краснодаром» (1:1). Однако «бордовые» не смогли пройти «армейцев» в Кубке России и прекратили свое выступление на стадии 1/8 финала.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 11-е место с 17 очками, «Рубин» находится на 8-й позиции с 23 баллами.
Прогнозы и ставки
Обе команды почти равны силам. Если верить аналитикам, то игра должна получиться примерной равной.
- Букмекеры: 2.80 на победу «Динамо», 2.95 на победу «Рубина», 2.80 на ничью.
- LiveSport.Ru: в своем прогнозе эксперты сайта предложили две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.95.
- В прогнозе искусственного интеллекта победил «Рубин» со счетом 1:0.
Прямая трансляция
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