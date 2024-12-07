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    «Динамо» Махачкала — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 18-м туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» примет у себя казанский «Рубин». Команды сыграют 07 декабря, в 19:00 по мск.

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    «Динамо» из Махачкалы в этом сезоне показывает чудеса обороны. Клуб имеет всего 14 пропущенных голов и по этому показателю сравним с топами лиги. Оборонительный футбол также повлиял и на результативность, поскольку хозяева худшие в турнире — 9 забитых. Как бы там ни было, за 3 тура махачкалинцы набрали 5 очков, обыграв 2:1 «Оренбург», а также сыграв по нулям с «Пари НН» и «Факелом».

    Из того, на что стоит обратить внимание у «Рубина» — это ничьи с ЦСКА (2:2) и «Краснодаром» (1:1). Однако «бордовые» не смогли пройти «армейцев» в Кубке России и прекратили свое выступление на стадии 1/8 финала.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 11-е место с 17 очками, «Рубин» находится на 8-й позиции с 23 баллами.

    Прогнозы и ставки

    Обе команды почти равны силам. Если верить аналитикам, то игра должна получиться примерной равной.

    • Букмекеры: 2.80 на победу «Динамо», 2.95 на победу «Рубина», 2.80 на ничью.

    • LiveSport.Ru: в своем прогнозе эксперты сайта предложили две ставки с коэффициентами 2.45 и 1.95.

    • В прогнозе искусственного интеллекта победил «Рубин» со счетом 1:0.

    Прямая трансляция

    Смотрите онлайн прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Рубин» на сайте LiveCup.Run. Там можно отслеживать поединки как РПЛ, так и других топ-чемпионатов.

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