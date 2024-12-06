Угальде: Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху

Нападающийвысказался о перпективах «красно-белых» в РПЛ и Кубке России в нынешнем сезоне.

«Нам нужно быть сконцентрированными только на своей игре. Таблица будет важна лишь после последнего тура. Мы сделаем всё возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху.

Как и выиграть Кубок. Кстати, я так до конца и не понял эту систему с выбыванием в другую сетку. Но главное, что у нас по-прежнему есть шанс выиграть трофей», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 14 голов и сделал 2 голевые передачи. «Спартак» занимает 3-е место в таблице чемпионата России с 34 баллами.