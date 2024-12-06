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    Угальде: Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху

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    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о перпективах «красно-белых» в РПЛ и Кубке России в нынешнем сезоне.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «Нам нужно быть сконцентрированными только на своей игре. Таблица будет важна лишь после последнего тура. Мы сделаем всё возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху.

    Как и выиграть Кубок. Кстати, я так до конца и не понял эту систему с выбыванием в другую сетку. Но главное, что у нас по-прежнему есть шанс выиграть трофей», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 14 голов и сделал 2 голевые передачи. «Спартак» занимает 3-е место в таблице чемпионата России с 34 баллами.

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