Обе команды на данный момент являются одними из самых сильных в чемпионате Германии. «Бавария» занимает 1-е место, «Байер» идет 3-м. И если гости потерпели одно поражение за прошедший отрезок сезона, то у «Баварии» в Бундеслиги не было ни одного фиаско.
До встречи с дортмундской «Боруссией», которая состоялась на выходных и закончилась вничью 1:1, команда Винсена Компани выиграла 7 матчей подряд. Такой серией может похвастаться разве что «Айнтрахт». «Байер» победил в трех играх, разгромив «Хайденхайм» 5:2, «Зальцбург» 5:0 и обыграв «Унион» 2:1.
В прошлом раунде «Бавария» разгромила «Майнц» 4:0, а «Байер» выиграл у «Эльфсберга» 3:0.
Прогнозы и ставки
Чемпионство «Байера» не смогло затмить старшинство «Баварии». Фаворитом леверкузенцы не являются.
- Букмекеры считают, что шансов на победу гораздо больше у баварцев — 1.65 против 5.20. За 4.20 можно взять ставку на ничью. На проход в следующий раунд цифры составляют 1.32 и 3.40.
- Эксперты LiveSport.Ru уверены, что букмекеры ошибаются и «Байер» не стоит списывать со счетом. В своем прогнозе они предложили ставки на чемпиона с коэффициентами 2.10 и 3.00.
- Искусственный интеллект также полагается на «Байер» и ожидает победы гостей со счетом 1:0.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» и другие поединки Кубка Германии на сайте LiveCup.Run.
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