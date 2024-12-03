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    «Бавария» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария Байер
    Продолжается розыгрыш Кубка Германии сезона 2024/2025. В рамках 1/8 финала турнира мюнхенская «Бавария» примет действующего чемпиона страны — леверкузенский «Байер». Встреча грандов состоится 3 декабря в 22:45 мск.

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    Обе команды на данный момент являются одними из самых сильных в чемпионате Германии. «Бавария» занимает 1-е место, «Байер» идет 3-м. И если гости потерпели одно поражение за прошедший отрезок сезона, то у «Баварии» в Бундеслиги не было ни одного фиаско.

    До встречи с дортмундской «Боруссией», которая состоялась на выходных и закончилась вничью 1:1, команда Винсена Компани выиграла 7 матчей подряд. Такой серией может похвастаться разве что «Айнтрахт». «Байер» победил в трех играх, разгромив «Хайденхайм» 5:2, «Зальцбург» 5:0 и обыграв «Унион» 2:1.

    В прошлом раунде «Бавария» разгромила «Майнц» 4:0, а «Байер» выиграл у «Эльфсберга» 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Чемпионство «Байера» не смогло затмить старшинство «Баварии». Фаворитом леверкузенцы не являются.

    • Букмекеры считают, что шансов на победу гораздо больше у баварцев — 1.65 против 5.20. За 4.20 можно взять ставку на ничью. На проход в следующий раунд цифры составляют 1.32 и 3.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что букмекеры ошибаются и «Байер» не стоит списывать со счетом. В своем прогнозе они предложили ставки на чемпиона с коэффициентами 2.10 и 3.00.

    • Искусственный интеллект также полагается на «Байер» и ожидает победы гостей со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» и другие поединки Кубка Германии на сайте LiveCup.Run.

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