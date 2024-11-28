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    Галактионов — о матче с «Динамо» М: Плохо, что не дотерпели

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итого четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ против «Динамо» и сообщил, что его команда не заслужила вылета.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы играли достаточно дисциплинированно, даже если сравнивать с игрой со "Спартаком", компактно, стройно. Начали очень неплохо: хорошие скорости, атаки, плотность. Если не считать момент Тюкавина, у соперника нечего и вспомнить. И наши моменты были хороши, как минимум моменты с Тикнизян и Воробьевым. Может, ничейная игра, а где‑то и мы должны были моменты свои использовать.

    Соперник воспользовался шансом в концовке, это обиднее всего. Пенальти — исполнительский класс, я бы хотел отметить Митрюшкина, он — большой молодец. Надо поблагодарить ребят за самоотдачу. Плохо, что не дотерпели и пропустили этот момент в концовке. Сказалось исполнительское мастерство. Хорошая передача, хороший гол Тюкавина. Мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

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    Митрюшкин провел очень хороший матч. Руководил в обороне. К сожалению, не поддержали его посыл, два пенальти смазали. Это огорчает. Но ребята растут, матереют, для них это опыт большой. Продолжим свой путь в Пути регионов, значит, будем двигаться вперед через тернии к звездам, больше ничего не остается, — цитирует Галактионова "Матч ТВ".

    В ответной игре "Локомотив" уступил со счетом 0:1, первая игра закончилась 2:1. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее было "Динамо" (4:3).

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