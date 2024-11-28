«Динамо» Зг — «Боруссия» Д: счет матча 0:3, обзор голов

Джейми Байно-Гиттенс Фото: globallookpress.com
Счет открыл на 41-й минуте английский полузащитник Джейми Байно-Гиттенс.
Преимущество «шмелей» на 56-й минуте удвоил Рени Бенсебаини, голевую передачу ему отдал Патрик Гросс.
Точку в матче на 90-й минуте поставил Серу Гирасси.
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Динамо З — Боруссия Д 0:3
Голы: 0:1 Джейми Байно-Гиттенс (41'), 0:2 Рами Бенсебаини (56'), 0:3 Серу Гирасси (90') Предупреждения: Рауль Торренте (19'), Мартин Батурина (60'), Рами Бенсебаини (60'), Сандро Куленович (66')
«Боруссия» с 12 очками идет в группе лидеров. «Динамо» осталось в середине таблицы с 7 очками.