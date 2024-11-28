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    «Боруссия» Д разгромила «Динамо» Зг в ЛЧ

    «Динамо» Зг — «Боруссия» Д: счет матча 0:3, обзор голов

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    Загребское «Динамо» уступило на своем поле дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3 в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Джейми Байно-Гиттенс
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    Джейми Байно-Гиттенс

    Счет открыл на 41-й минуте английский полузащитник Джейми Байно-Гиттенс.

    Преимущество «шмелей» на 56-й минуте удвоил Рени Бенсебаини, голевую передачу ему отдал Патрик Гросс.

    Точку в матче на 90-й минуте поставил Серу Гирасси.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Динамо З — Боруссия Д 0:3
    Голы: 0:1 Джейми Байно-Гиттенс (41'), 0:2 Рами Бенсебаини (56'), 0:3 Серу Гирасси (90') Предупреждения: Рауль Торренте (19'), Мартин Батурина (60'), Рами Бенсебаини (60'), Сандро Куленович (66')

    «Боруссия» с 12 очками идет в группе лидеров. «Динамо» осталось в середине таблицы с 7 очками.

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