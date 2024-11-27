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    «Ростов» — Спартак«: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 1/4 финала плей-офф Кубка России «Ростов» на своем поле примет московский «Спартак». В раунде играют два поединка. Команды уже провели одну встречу. Она закончилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Второй матч состоится 27 ноября в 20:30 мск.

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    После победы над «Спартаком» в Кубке «Ростов» не стал сбавлять обороты и одержал две победы подряд в РПЛ. Команда Валерия Карпина дома обыграла «Химки» 3:1 и на выезде выиграла у ЦСКА 2:1.

    «Спартак» отыгрался за поражение на «Акроне», разгромив его 4:0. После этого «красно-белые» в московском дерби разбили «Локомотив» 5:2.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Своей победой «Ростов» в прошлый раз прервал безвыигрышную полосу в очной серии со «Спартаком», которая длилась 4 поединка. Экспертов это не впечатлило, поскольку фаворитами «сельмашей» не считают.

    • Букмекеры дают на «Ростов» 3.25, тогда как на «Спартак» коэффициент составляет 2.22. Что касается прохода дальше, то здесь конечно на «Ростов» стоит меньше — 1.45 и 2.75 соответственно.

    • Традиционно на LiveSport.Ru вышел прогноз от редакции. В нем предложены ставки с коэффициентами 2.20 и 2.50.

    • Нейросеть проанализировала статистику и полагает, что встреча закончится нулевой ничьей.

    Смотреть матч

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run. Там же к поединку будет статистика, стартовые составы, список букмекеров и коэффициенты.

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