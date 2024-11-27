После победы над «Спартаком» в Кубке «Ростов» не стал сбавлять обороты и одержал две победы подряд в РПЛ. Команда Валерия Карпина дома обыграла «Химки» 3:1 и на выезде выиграла у ЦСКА 2:1.
«Спартак» отыгрался за поражение на «Акроне», разгромив его 4:0. После этого «красно-белые» в московском дерби разбили «Локомотив» 5:2.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Своей победой «Ростов» в прошлый раз прервал безвыигрышную полосу в очной серии со «Спартаком», которая длилась 4 поединка. Экспертов это не впечатлило, поскольку фаворитами «сельмашей» не считают.
- Букмекеры дают на «Ростов» 3.25, тогда как на «Спартак» коэффициент составляет 2.22. Что касается прохода дальше, то здесь конечно на «Ростов» стоит меньше — 1.45 и 2.75 соответственно.
- Традиционно на LiveSport.Ru вышел прогноз от редакции. В нем предложены ставки с коэффициентами 2.20 и 2.50.
- Нейросеть проанализировала статистику и полагает, что встреча закончится нулевой ничьей.
Смотреть матч
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run. Там же к поединку будет статистика, стартовые составы, список букмекеров и коэффициенты.
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