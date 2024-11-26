ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Рубин ЦСКА Календарь Кубка России
    26 ноября на «ВЕБ Арене» в Москве состоится ответный поединок 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Рубином». В первом матче команды сыграли нулевую ничью.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После первой встречи в Кубке обе команды провели по два поединка в чемпионате России. ЦСКА сумел на выезде обыграть «Крылья Советов» 2:1, но после этого он оступился в матче с «Ростовом» и проиграл с тем же результатом 1:2.

    «Рубин» потерял очки в игре с «Краснодаром», который закончился вничью 1:1. После этого на своем поле он разгромил «Акрон» со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Если команды снова сыграют вничью в основное время, то это будет уже пятый раз подряд. Судя по коэффициентам, букмекеры не исключают такой возможности.

    Коэффициенты: букмекеры дают 1.71 и 4.92 соответственно на победу команд в основное время, 3.81 на ничью в основное время, 1.48 и 2.67 соответственно они предлагают на проход одной и другой команды в полуфинал.

    Ставки: LiveSport.Ru по традиции сделали свой прогноз, эксперты сайта предлагают ставки с коэффициентами 1.81 и 2.90.

    Искусственный интеллект: современные технологии предсказывают победу ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

    Смотреть матч

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run. Там же следите за остальными поединками Кубка России и матчами других турниров. Сайт предлагает широкий выбор событий.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры