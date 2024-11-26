26 ноября на «ВЕБ Арене» в Москве состоится ответный поединок 1/4 финала Кубка России между. В первом матче команды сыграли нулевую ничью.

После первой встречи в Кубке обе команды провели по два поединка в чемпионате России. ЦСКА сумел на выезде обыграть «Крылья Советов» 2:1, но после этого он оступился в матче с «Ростовом» и проиграл с тем же результатом 1:2.

«Рубин» потерял очки в игре с «Краснодаром», который закончился вничью 1:1. После этого на своем поле он разгромил «Акрон» со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки

Если команды снова сыграют вничью в основное время, то это будет уже пятый раз подряд. Судя по коэффициентам, букмекеры не исключают такой возможности.

Коэффициенты: букмекеры дают 1.71 и 4.92 соответственно на победу команд в основное время, 3.81 на ничью в основное время, 1.48 и 2.67 соответственно они предлагают на проход одной и другой команды в полуфинал.

Ставки: LiveSport.Ru по традиции сделали свой прогноз, эксперты сайта предлагают ставки с коэффициентами 1.81 и 2.90.

Искусственный интеллект: современные технологии предсказывают победу ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

Смотреть матч

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run. Там же следите за остальными поединками Кубка России и матчами других турниров. Сайт предлагает широкий выбор событий.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам