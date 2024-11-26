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    Беллингем: Мбаппе получает критику, но она чрезмерна

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о критике, которая обрушилась на нападающего команды Килиана Мбаппе после перехода в стан «сливочных».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Это было похоже на любую адаптацию. Одни футболисты уходят, другие — приходят. Манера игры изменилась, но я показал, что могу адаптироваться. Меня не волнует позиция, я просто хочу играть. Это не повлияло на меня.

    С Килианом всегда всё в порядке. Он получает критику, но она чрезмерна. Когда вижу, как он работает на тренировках, убеждаюсь, что у него всё получится в лучшем виде», — приводит слова Беллингема AS.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

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