Беллингем: Мбаппе получает критику, но она чрезмерна

Полузащитниквысказался о критике, которая обрушилась на нападающего командыпосле перехода в стан «сливочных».

«Это было похоже на любую адаптацию. Одни футболисты уходят, другие — приходят. Манера игры изменилась, но я показал, что могу адаптироваться. Меня не волнует позиция, я просто хочу играть. Это не повлияло на меня.

С Килианом всегда всё в порядке. Он получает критику, но она чрезмерна. Когда вижу, как он работает на тренировках, убеждаюсь, что у него всё получится в лучшем виде», — приводит слова Беллингема AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.