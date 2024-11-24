Тихонов о покере Угальде: Сейчас это какая-то дикость, а раньше — ну забивал и забивал

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
«Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу "Спартаку". Нападающий достаточно приличного уровня.
Помню, конечно, как забил четыре гола в матче против "Крыльев Советов" в октябре 1994 года. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал.
Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.