Тихонов о покере Угальде: Сейчас это какая-то дикость, а раньше — ну забивал и забивал

Бывший капитан «Спартака»высказался о покере нападающего красно-белыхв матче против «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу "Спартаку". Нападающий достаточно приличного уровня.

Помню, конечно, как забил четыре гола в матче против "Крыльев Советов" в октябре 1994 года. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал.

Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

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Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.