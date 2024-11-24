«Дженоа» и «Кальяри» сыграли вничью

Фабио Миретти (справа) Фото: globallookpress.com
Матч в Генуе завершился со счетом 2:2.
В составе хозяев авторами забитых мячей стали Мортен Френнруп и Фабио Миретти.
Гости забили оба гола с пенальти, отличились Рэзван Марин и Роберто Пикколи.
Для «Дженоа» это был первый матч под руководством Патрика Виейра.
«Кальяри» набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице Серии А, опережая «Дженоа» по дополнительными показателям.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Кальяри 2:2
Голы: 0:1 Рэзван Марин (пенальти) (8'), 1:1 Мортен Френнруп (12'), 2:1 Фабио Миретти (59'), 2:2 Роберто Пикколи (пенальти) (88') Дженоа: Стефано Сабелли (Жуниор Мессьяс, 68'), Маттья Бани, Аарон Мартин (Марио Балотелли, 89'), Алессандро Дзаноли (Хоан Васкес, 77'), Мортен Торсби, Милан Бадель, Мортен Френнруп, Фабио Миретти (Alessandro Vogliacco, 77'), Андреа Пинамонти (Витор Оливейра, 89'), Nicola Leali, Alan Matturro Кальяри: Ален Шерри, Надир Цортеа (Леонардо Паволетти, 64'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 64'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Зиту Лувумбу, Джанлука Гаэтано (Николас Виола, 76'), Мишель Адопо (Алессандро Дейола, 76'), Рэзван Марин (Антуан Макумбу, 68'), Роберто Пикколи Предупреждения: Рэзван Марин (66'), Аарон Мартин (79'), Маттья Бани (86')