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    Игорь ДивеевЦСКА — «Ростов». Онлайн
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    Сперцян и Кордоба выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Химками»

    «Химки» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

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    После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Краснодар» — на 2-й позиции с 37-ю баллами.

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