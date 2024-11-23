«Химки» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Краснодар» — на 2-й позиции с 37-ю баллами.