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    «Астон Вилла» не смогла переиграть «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Брентфорд» не забили голов

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    Подошли к концу еще две встречи 12-го тура АПЛ.

    Росс Баркли
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    Росс Баркли

    «Астон Вилла» дома потеряла очки с «Кристал Пэлас» — 2:2.

    В составе бирмингемцев забивали Олли Уоткинс и Росс Баркли.

    У гостей отличились Исмаила Сарр и Джастин Девенни.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Кристал Пэлас 2:2
    Голы: 0:1 Исмаила Сарр (4'), 1:1 Олли Уоткинс (36'), 1:2 Justin Devenny (45 + 1'), 2:2 Росс Баркли (77') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард (Мэтти Кэш, 46'), Диего Карлос, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 69'), Росс Баркли, Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Джон Дуран, 69'), Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия, 82'), Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 82'), Олли Уоткинс Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Шейк Дукуре (Хефферсон Лерма, 64'), Уилл Хьюз (Крис Ричардс, 90'), Трево Чалоба, Жан-Филипп Матета, Исмаила Сарр (Натаниэл Клайн, 90'), Justin Devenny (Джеффри Шлупп, 74') Предупреждения: Диего Карлос (59'), Ян Матсен (66'), Трево Чалоба (77'), Эмилиано Буэндия (85'), Тайрик Митчелл (87')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Эвертон» и «Брентфорд» в параллельном матче не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Отметим, что с 41-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Кристиана Нергора, но «Эвертон» не смог реализовать численное преимущество.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Брентфорд 0:0
    Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе, Абдулайе Дукуре (Орел Мангала, 72'), Йеспер Линдстрём (Бету, 72'), Дуайт Макнил, Илиман Ндиайе, Доминик Калверт-Льюин Брентфорд: Марк Флеккен, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 72'), Витали Янельт (Егор Ярмолюк, 86'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Йоан Висса (Игор Тиаго, 72'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждение: Thomas Frank (43') Удаление: Кристиан Нергор (41')
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