Капитан «Тоттенхэма» может перебраться в Турцию

Очередным звездным новичком турецкогоможет стать капитан «Тоттенхэма»

По данным Transfer News Live, «Галатасарай» может подписать 32-летнего футболиста летом в качестве свободного агента.

Контракт Сон Хын Мина истекает после окончания сезона и пока стороны не могут договориться о продлении. Сейчас «Галатасарай» приценивается к капитану «шпор» и уже в январе может сделать официальное предложение.

Перед началом этого сезона турки подписали Виктора Осимхена, а ранее Мауро Икарди и Хакима Зиеша, поэтому переход Сон Хын Мина вполне реален.