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    Капитан «Тоттенхэма» может перебраться в Турцию

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    Очередным звездным новичком турецкого «Галатасарая» может стать капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    По данным Transfer News Live, «Галатасарай» может подписать 32-летнего футболиста летом в качестве свободного агента.

    Контракт Сон Хын Мина истекает после окончания сезона и пока стороны не могут договориться о продлении. Сейчас «Галатасарай» приценивается к капитану «шпор» и уже в январе может сделать официальное предложение.

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