«Тоттенхэм» решил подать апелляцию на дисквалификацию Бентанкура

сообщили о подаче апелляции на 7-матчевую дисквалификацию полузащитника команды

Напомним, что заявил на уругвайском телевидении, что все корейцы выглядят одинаково. Это вызвало негативную реакцию общественности.

«Хотя мы принимаем тот факт, что Родриго был признан виновным независимой регулирующей комиссией, мы считаем последовавшие санкции чрезмерными. Родриго останется отстранён от домашних соревнований на время слушания апелляции, клуб не предоставит новых комментариев в этот период», — говорится в опубликованном заявлении.

В нынешнем сезоне Бентанкур провел за «Тоттенхэм» 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 1 гол.