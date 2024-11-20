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    «Тоттенхэм» решил подать апелляцию на дисквалификацию Бентанкура

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    В «Тоттенхэме» сообщили о подаче апелляции на 7-матчевую дисквалификацию полузащитника команды Родриго Бентанкура.

    Родриго Бентанкур — полузащитник «Тоттенхэма»
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    Родриго Бентанкур — полузащитник «Тоттенхэма»

    Напомним, что заявил на уругвайском телевидении, что все корейцы выглядят одинаково. Это вызвало негативную реакцию общественности.

    «Хотя мы принимаем тот факт, что Родриго был признан виновным независимой регулирующей комиссией, мы считаем последовавшие санкции чрезмерными. Родриго останется отстранён от домашних соревнований на время слушания апелляции, клуб не предоставит новых комментариев в этот период», — говорится в опубликованном заявлении.

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    • В нынешнем сезоне Бентанкур провел за «Тоттенхэм» 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 1 гол.

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