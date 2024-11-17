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    Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию

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    Завершились два матча шестого тура Лиги наций А в группе 2.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Англия на своем поле не оставила шансов Ирландии — 5:0.

    Все мячи были забиты после перерыва. Отличились Гарри Кейн, Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн и Тейлор Харвуд-Беллис.

    Отметим, что с 51-й минуты при счете 0:0 ирландцы играли в меньшинстве после удаления Лайама Скейлза.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Англия — Ирландия 5:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (53'), 2:0 Энтони Гордон (56'), 3:0 Конор Галлахер (58'), 4:0 Джаррод Боуэн (76'), 5:0 Тейлор Харвуд-Беллис (79') Англия: Джордан Пикфорд, Тино Ливраменто, Кайл Уолкер (Тейлор Харвуд-Беллис, 62'), Марк Гехи, Льюис Холл, Конор Галлахер (Доминик Соланке, 75'), Кёртис Джонс (Анхель Гомес, 79'), Джуд Беллингхэм, Чуквунонсо Мадуэке (Джаррод Боуэн, 75'), Энтони Гордон (Морган Роджерс, 75'), Гарри Кейн Ирландия: Кивин Келлехер, Фести Эбоселе (Райан Мэннинг, 66'), Нэйтан Коллинз, Лиам Скэйлз, Марк Макгиннес, Самуэл Смодикс (Кейси Макатир, 86'), Джейсон Моламби, Джош Каллен (Эндрю Моран, 76'), Эван Фергюсон (Трой Пэрротт, 66'), Callum O'Dowda (Финн Азаз, 66'), Dara O'Shea Предупреждения: Джуд Беллингхэм (42'), Чуквунонсо Мадуэке (42'), Лиам Скэйлз (43'), Гарри Кейн (45 + 3'), Джейсон Моламби (45 + 3'), Лиам Скэйлз (51'), Dara O'Shea (85'), Анхель Гомес (89')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Финляндия уступила Греции — 0:2.

    На 52-й минуте счет открыл Анастасиос Бакасетас, а через четыре минуты преимущество удвоил Кристос Цолис.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Финляндия — Греция 0:2
    Голы: 0:1 Анастасиос Бакасетас (52'), 0:2 Христос Дзолис (56') Финляндия: Йессе Йоронен, Николай Алхо (Ильмари Нисканен, 82'), Артту Хосконен, Роберт Иванов, Даниэль Хоканс (Теэму Пукки, 75'), Робин Лод, Глен Камара (Urho Nissila, 75'), Каан Кайринен, Беньямин Кялльман, Йоэль Похьянпало (Оливер Антман, 67'), Juhani Pikkarainen (Туомас Оллила, 67') Греция: Одиссеас Влаходимос, Константинос Цимикас, Константинос Мавропанос, Лазарос Рота, Георгиос Масурас (Манолис Сиопис, 74'), Петрос Манталос (Панайотис Рецос, 88'), Димитриос Курбелис (Christos Mouzakitis, 90'), Константинос Кульеракис, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис (Димитрис Яннулис, 88'), Анастасиос Бакасетас (Димитриос Пелькас, 74') Предупреждения: Juhani Pikkarainen (4'), Николай Алхо (10'), Роберт Иванов (60')

    По итогам группового турнира в плей-офф вышли Англия и Греция.

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