Дешам — про Мбаппе: Он находится в сложной ситуации

Главный тренер сборнойвысказался о нападающем, который не вызывался в состав национальной команды на матчи Лиги наций.

«Он находится в сложной ситуации. Видится так, что Килиан сделает всё грамотно, чтобы восстановить форму, несмотря на то что в 2024 году он был менее эффективным.

Нет причин думать, что он не сделает этого (не восстановит форму). Я желаю ему этого. Повторюсь, у него сложный период, но у Мбаппе есть всё, чтобы повторить ещё раз уже достигнутое им», — сказал Дешам TF1.

Ранее в СМИ сообщали о том, что у нападающего Килиана Мбаппе и главного тренера сборной Франции случился конфликт. Форвард не был вызвал на матчи национальной команды в октябре и ноябре этого года.