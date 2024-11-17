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    Дешам — про Мбаппе: Он находится в сложной ситуации

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе, который не вызывался в состав национальной команды на матчи Лиги наций.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Он находится в сложной ситуации. Видится так, что Килиан сделает всё грамотно, чтобы восстановить форму, несмотря на то что в 2024 году он был менее эффективным.

    Нет причин думать, что он не сделает этого (не восстановит форму). Я желаю ему этого. Повторюсь, у него сложный период, но у Мбаппе есть всё, чтобы повторить ещё раз уже достигнутое им», — сказал Дешам TF1.

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  • 02/11/2024

    • Ранее в СМИ сообщали о том, что у нападающего Килиана Мбаппе и главного тренера сборной Франции случился конфликт. Форвард не был вызвал на матчи национальной команды в октябре и ноябре этого года.

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