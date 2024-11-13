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    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн
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    Швейцария — Сербия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Чтобы избежать вылета из Лиги А Швейцарии нужно побеждать Сербию. Команда находится на дне таблицы и отстает от сербов на 3 пункта, при этом она не выиграла ни одного из четырех сыгранных поединков.

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    В прошлый раз Сербия выиграла на своем поле 2:0, после чего проигрышная серия швейцарцев продлилась до трех поединков подряд, и лишь в 4-м туре они набрали свое первое очко, сыграв вничью с Данией (2:2).

    У Сербии свои задачи. Так как Дания будет играть с Испанией, у сербов есть шанс сравнятся с ней по очкам под конец группового этапа и, возможно, впоследствии вырвать путевку в плей-офф.

    Прогнозы и ставки

    Команды играли между собой три раза и в двух случаях победила Швейцария.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.05 считают, что сербы точно не должны проиграть в этом матче.

    • Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии (к. 1.80), на победу Сербии они предлагают 4.60, а на ничью — 3.65.

    • С таким раскладом согласен ИИ, который прогнозирует победу Швейцарии со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Прямую трансляцию матча Швейцария — Сербия можно посмотреть на LiveCup.Run, где также доступны стартовые составы, коэффициенты, статистика и результаты команд.

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