Роналду: Хорошо, если получится забить 1000 голов, но если этого не удастся, то никто не забил больше меня

Нападающий сборной Португалии иответил на вопрос о возможном покорении отметки в 1000 голов за карьеру.

«Буду честен — сейчас я живу настоящим моментом и считаю, что это самое главное. Я не могу больше думать о долгосрочных перспективах. Сейчас хочу жить моментом, наслаждаться временем.

Я по-прежнему включён в работу и буду делать всё, что в моих силах. Ранее публично заявлял, что хочу достичь отметки в 1000 голов. Но мой принцип таков: жить моментом и наблюдать за тем, что мне на это ответят мои ноги в ближайшие годы. Хорошо, если получится забить 1000 голов. Но если этого не удастся, то пока никто не забил больше, чем я», — приводит слова Роналду A Bola.

В настоящий момент у Роналду 908 забитых мячей во всех турнирах.