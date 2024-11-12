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    Роналду: Хорошо, если получится забить 1000 голов, но если этого не удастся, то никто не забил больше меня

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном покорении отметки в 1000 голов за карьеру.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Буду честен — сейчас я живу настоящим моментом и считаю, что это самое главное. Я не могу больше думать о долгосрочных перспективах. Сейчас хочу жить моментом, наслаждаться временем.

    Я по-прежнему включён в работу и буду делать всё, что в моих силах. Ранее публично заявлял, что хочу достичь отметки в 1000 голов. Но мой принцип таков: жить моментом и наблюдать за тем, что мне на это ответят мои ноги в ближайшие годы. Хорошо, если получится забить 1000 голов. Но если этого не удастся, то пока никто не забил больше, чем я», — приводит слова Роналду A Bola.

    В настоящий момент у Роналду 908 забитых мячей во всех турнирах.

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