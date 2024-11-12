Дзюба: Соболев попросил пообщаться без шуток, но сам в конце пробросил: «Не балуйся там с руками»

Нападающий «Акрона»рассказал о своем разговоре с форвардом «Зенита»

«Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили.

Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлен, что я ему так по‑взрослому без подколок все спокойно объяснил.

На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: "Не балуйся там с руками". И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеется).

Нормально с ним поговорили. Он и сам все прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему все‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, все у него может получиться», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Соболев в текущем сезоне провел в РПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.