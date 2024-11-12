Алаев: Главный положительный момент — интрига в РПЛ

Президент РПЛоценил итоги первой половины чемпионата сезона-2024/25. Он отметил, что стало главным разочарованием.

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей российской премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов — сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами — на это и надо равняться.

А главный положительный момент — интрига в чемпионате. Я всегда говорил, что спортивному состязанию, за которым следят миллионы болельщиков, нужна интрига. Она у нас есть. Желаю, чтобы она сохранялась и мы в честной и равной борьбе определили чемпиона в 30-м туре. Повторение сценария прошлого сезона абсолютно реально», — приводит слова Алаева РИА «Новости».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам первого круга РПЛ в таблице лидирует «Краснодар».