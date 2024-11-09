«Спартак» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

Москвичи выиграли две последних встречи в РПЛ и взобрались на 5-е место в таблице, опережая ЦСКА на один пункт. При этом подняться выше даже в случае победы у «красно-белых» не выйдет.
«Акрон» попытается продлить свою беспроигрышную серию на выезде, которая насчитывает три поединка, при этом два из них завершились вничью. Сейчас команда позиционируется, как середняк турнирной таблицы РПЛ.
Прогнозы и ставки
Это будет вторая официальная встреча команд. Ранее «Акрон» в прошлом сезоне обыграл «Спартак» 2:1 в Кубке России. Тем не менее сейчас москвичи имеют 3 победы в 4 матчах во всех турнирах.
- Эксперты LiveSport.Ru дали смелый прогноз на этот поединок с коэффициентом 2.02.
- Фаворитом у букмекеров является «Спартак» — 1.36. Ставка на победу «Акрона» принимается с коэффициентом 8.00. На ничью можно поставить за 5.20.
- Искусственный интеллект пророчит «Спартаку» крупную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Акрон» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run, где помимо видео, доступная статистика, результаты, составы и котировки на игру.