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    Смотреть онлайн матча «Спартак» — «Акрон» 10.11.2024. Прямая трансляция в 15:15

    «Спартак» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» примет «Акрон».

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    Москвичи выиграли две последних встречи в РПЛ и взобрались на 5-е место в таблице, опережая ЦСКА на один пункт. При этом подняться выше даже в случае победы у «красно-белых» не выйдет.

    «Акрон» попытается продлить свою беспроигрышную серию на выезде, которая насчитывает три поединка, при этом два из них завершились вничью. Сейчас команда позиционируется, как середняк турнирной таблицы РПЛ.

    Прогнозы и ставки

    Это будет вторая официальная встреча команд. Ранее «Акрон» в прошлом сезоне обыграл «Спартак» 2:1 в Кубке России. Тем не менее сейчас москвичи имеют 3 победы в 4 матчах во всех турнирах.

    • Эксперты LiveSport.Ru дали смелый прогноз на этот поединок с коэффициентом 2.02.

    • Фаворитом у букмекеров является «Спартак» — 1.36. Ставка на победу «Акрона» принимается с коэффициентом 8.00. На ничью можно поставить за 5.20.

    • Искусственный интеллект пророчит «Спартаку» крупную победу со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Акрон» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run, где помимо видео, доступная статистика, результаты, составы и котировки на игру.

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