«Спартак» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

В матче 15-го тура чемпионата Россиипримет

Москвичи выиграли две последних встречи в РПЛ и взобрались на 5-е место в таблице, опережая ЦСКА на один пункт. При этом подняться выше даже в случае победы у «красно-белых» не выйдет.

«Акрон» попытается продлить свою беспроигрышную серию на выезде, которая насчитывает три поединка, при этом два из них завершились вничью. Сейчас команда позиционируется, как середняк турнирной таблицы РПЛ.

Прогнозы и ставки

Это будет вторая официальная встреча команд. Ранее «Акрон» в прошлом сезоне обыграл «Спартак» 2:1 в Кубке России. Тем не менее сейчас москвичи имеют 3 победы в 4 матчах во всех турнирах.

Эксперты LiveSport.Ru дали смелый прогноз на этот поединок с коэффициентом 2.02 .

дали смелый прогноз на этот поединок с коэффициентом . Фаворитом у букмекеров является «Спартак» — 1.36 . Ставка на победу «Акрона» принимается с коэффициентом 8.00 . На ничью можно поставить за 5.20 .

. Ставка на победу «Акрона» принимается с коэффициентом . На ничью можно поставить за . Искусственный интеллект пророчит «Спартаку» крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Акрон» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run, где помимо видео, доступная статистика, результаты, составы и котировки на игру.