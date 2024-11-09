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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    «Динамо» Мх и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

    «Динамо» Мх — «Оренбург»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Брайан Мансилья — игрок «Оренбурга»
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    Брайан Мансилья — игрок «Оренбурга»

    «Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

    «Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

  • «Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Оренбург» располагается на последней 16-й позиции (8 баллов).

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