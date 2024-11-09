«Динамо» Мх — «Оренбург»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы махачкалинскогона матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Оренбург» располагается на последней 16-й позиции (8 баллов).