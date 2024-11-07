«Фейеноорд» — «Зальцбург»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионовна выезде одолелсо счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Карим Конате, еще один гол на счету Дауда Гиндо. У хозяев забил Анис Хадж Мусса.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Фейеноорд — Зальцбург 1:3 Голы: 0:1 Карим Конате (45 + 2'), 0:2 Карим Конате (58'), 1:2 Анис Хадж-Мусса (81'), 1:3 Daouda Guindo (86') Предупреждения: Ибрахим Осман (21'), Янис Бласвих (66'), Николас Капальдо (72') Удаление: Крис-Кевин Надже (80')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Зальцбург» набрал первые три очка и поднялся на 30-е место. У «Фейеноорда» шесть баллов и 21-я строчка.