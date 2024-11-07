Кафанов: Голкипер должен заработать место в составе, а не получить

Тренер вратарей «Ростова»рассказал о ситуации с голкиперами в клубе и о том, кто сейчас является первым номером.

«Ятимов начинал сезон в "Ростове" первым номером, но оказался в запасе после двух серьезных ошибок в матче с "Оренбургом".

Вратарь должен заработать себе место в основном составе. К нам до сезона пришли три голкипера — Ханкич, Одоевский и Ятимов. У них на троих было меньше 10 игр на уровне РПЛ. Понимали, что кто-то должен был начать чемпионат, и уже через игры мы бы определили первого номера.

Ятимов свой лимит на ошибки исчерпал. Ему нужно было какое-то время посидеть на лавке, подумать. Исправить свои недочеты в тренировках и играх. Потом он снова получил шанс.

Мы брали на роль первого номера именно Рустама. На него претендовали и другие клубы. Причем предлагали ему более привлекательные финансовые условия. Очень ценю, что Ятимов выбрал "Ростов", пошел на меньшую зарплату.

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Но в любом случае место в воротах надо завоевывать в честной конкуренции, а не просто его получать. Когда голкипер без должного опыта сразу становится первым номером, то не всегда правильно это оценивает», — сказал Кафанов «СЭ».

Всего за «Ростов» в этом году 26-летний Ятимов провел 9 матчей и пропустил 14 мячей.