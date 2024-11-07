Гризманн: Все кончено, я не вернусь в сборную Франции

Полузащитниквысказался о возможном возвращении в сборную Франции.

«Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением», — приводит слова Гризманна GFFN.

Напомним, в сентябре 33-летний Гризманн объявил об уходе из национальной команды. Он связал это с тем, что хочет сделать ставку на игру на клубной арене.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. За 10,5 лет он провел в футболке национальной команды 137 матчей и забил 44 мяча. В 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2021 году победил в Лиге наций УЕФА.