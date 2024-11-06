Романцев о проблемах «Спартака»: Станкович в поиске оптимального состава, нужно потерпеть

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о работена посту наставника красно-белых.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ после 14 туров.

«Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении. По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за "Спартак".

Конечно, когда один из ведущих переходит в "Зенит", это психологический удар для тренера — какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть.

В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить еще одного-двух игроков — таких, как Федор Черенков...

Ну а что? Они есть. Федор же тоже появился довольно неожиданно. Пришел из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».