Фонсека: «Милан» смело сыграл против «Реала»

Главный тренер «Милана»высказался о победе над «Реалом» (3:1) в матче общего турнира Лиги чемпионов. Поединок прошел 5 ноября.

«Думаю, справедливо будет сказать, что мы играли без страха. Приехать сюда и играть с лучшей командой мира на этот момент непросто, в особенности если ты хочешь сыграть смело и показать свое лицо. Думаю, в первом тайме мы делали это прекрасно», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

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«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.