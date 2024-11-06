ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧто делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ»
    Все новости спорта

    Фонсека: «Милан» смело сыграл против «Реала»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Италии Милан Футбол Испании Реал Мадрид Лига чемпионов
    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о победе над «Реалом» (3:1) в матче общего турнира Лиги чемпионов. Поединок прошел 5 ноября.

    Паулу Фонсека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паулу Фонсека

    «Думаю, справедливо будет сказать, что мы играли без страха. Приехать сюда и играть с лучшей командой мира на этот момент непросто, в особенности если ты хочешь сыграть смело и показать свое лицо. Думаю, в первом тайме мы делали это прекрасно», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок в Милане не порадует голами
  • «Интер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Зенит» все решит уже в первом матче?!
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «ПСЖ» и «Атлетико» произведут голевой обмен
  • «ПСЖ» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Викингур — Борац
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры