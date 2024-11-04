Кукуляк обслужит матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

5 ноября (вторник)
«Спартак» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.
6 ноября (среда)
«Рубин» — ЦСКА: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
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