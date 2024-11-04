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    Кукуляк обслужит матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

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    Стали известны судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Евгений Кукуляк — российский футбольный арбитр
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    Евгений Кукуляк — российский футбольный арбитр

    5 ноября (вторник)

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Французов.

    «Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.

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  • 24/10/2024

    • 6 ноября (среда)

    «Рубин» — ЦСКА: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

    Все прогнозы на матчи четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.

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