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    Гол Гринвуда обеспечил «Марселю» победу над «Нантом»

    «Нант» — «Марсель»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Марсель» в гостях обыграл «Нант» (2:1) в матче 10-го тура французской Лиги 1.

    «Нант» — «Марсель»
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    «Нант» — «Марсель»

    В составе гостей голы записали на свой счет Ниль Мопе на 24-й минуте и Мэйсон Гринвуд на 61-й минуте.

    Единственный гол у «Нанта» забил Тино Кадевере на 39-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Марсель 1:2
    Голы: 0:1 Ниль Мопе (24'), 1:1 Тино Кадевере (39'), 1:2 Мэйсон Гринвуд (61') Нант: Альбан Лафон, Дуглас, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Николя Коцца, Маркус Коко (Кельвен Амьен-Аду, 68'), Педро Чиривелья, Тино Кадевере (Жан-Филипп Гбамин, 80'), Моузес Саймон, Мостафа Мохамед (Маттис Аблин, 68'), Сорба Томас (Иньятиус Ганаго, 68') Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Поль Лирола (Дерек Корнелиус, 69'), Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Адриен Рабьо, Жоффрей Кондогбиа, Ниль Мопе, Кентен Мерлен (Amir Murillo, 59'), Jonathan Rowe (Лилиан Брассье, 69'), Исмаэль Коне (Луис Энрике, 59') Предупреждение: Леонардо Балерди (90 + 3')

    После этого матча «Марсель» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе. «Нант» — на 14-й позиции (10).

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