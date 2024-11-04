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    Ещенко о матче «Спартак» — «Ростов»: Думаю, что шансы у красно-белых выше

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    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями перед матчем 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «красно-белыми» и «Ростовом».

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    «Естественно, "Спартак" должен с "Ростовом" разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с "Динамо", "Ахмат" их скрутил.

    "Спартак", наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко СЭ.

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    • Матч между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ состоится завтра, 5-го ноября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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