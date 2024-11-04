Ещенко о матче «Спартак» — «Ростов»: Думаю, что шансы у красно-белых выше

Экс-защитникподелился мыслями перед матчем 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «красно-белыми» и

«Естественно, "Спартак" должен с "Ростовом" разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с "Динамо", "Ахмат" их скрутил.

"Спартак", наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко СЭ.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ состоится завтра, 5-го ноября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.