«Акрон» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 13:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

«Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 13-ти матчах. На счету команды из Тольятти 3 победы, 4 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 17:26.

В прошлом туре «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1). Одно очко тольяттинцами принес гол Хубулова, забитый на 93-й минуте встречи.

Таким образом, «Акрон» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. За этот отрезок команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» находятся на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 12 очков в 13-ти матчах. Самарцы одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и 7 раз уступили. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:19.

Команда под руководством Игоря Осинькина не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд — три ничьи и два поражения. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили на своем поле лидеру чемпионата «Краснодару» (1:2).

До этого самарцы упустили победу над «Оренбургом» (2:2), минимально проиграли «Локомотиву» (0:1) и сыграли вничью с «Химками» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в Первой лиге сезона 2020/2021. Победу в обоих матчах одержали «Крылья Советов» — 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.20.