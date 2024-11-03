ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Акрон» — «Крылья Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Крылья Советов
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби Нино — защитник «Зенита»Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту» Килиан МбаппеПора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • 08:02
    • Миранчук помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси
  • 00:48
    • Гол Рейндерса принес «Милану» победу в матче с «Монцей»
  • 22:50
    • «Спартак» на выезде переиграл ЦСКА
    Все новости спорта
    Фернандо Костанца
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фернандо Костанца
    «Акрон» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 13:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Акрон»

    «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 13-ти матчах. На счету команды из Тольятти 3 победы, 4 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 17:26.

    В прошлом туре «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1). Одно очко тольяттинцами принес гол Хубулова, забитый на 93-й минуте встречи.

    Таким образом, «Акрон» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. За этот отрезок команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» находятся на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 12 очков в 13-ти матчах. Самарцы одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и 7 раз уступили. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:19.

    Команда под руководством Игоря Осинькина не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд — три ничьи и два поражения. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили на своем поле лидеру чемпионата «Краснодару» (1:2).

    До этого самарцы упустили победу над «Оренбургом» (2:2), минимально проиграли «Локомотиву» (0:1) и сыграли вничью с «Химками» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в Первой лиге сезона 2020/2021. Победу в обоих матчах одержали «Крылья Советов» — 3:0 дома и 2:1 в гостях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.20.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  2.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры