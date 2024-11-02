Семак: Минимальное преимущество вносило свои коррективы и нервозность

Главный тренервысказался о матче против махачкалинского(2:1).

«Минимальное преимущество вносило свои коррективы и нервозность. Моментов было много, надо было забивать. К сожалению, пропустили со стандарта вместо этого. Когда счет из 2:0 превращается в 2:1, то цена любой ошибки и рикошета достаточно высока. Мы не могли реализовать свои моменты, чтобы увеличить счет. Легких матчей не бывает, "Динамо" — крепкая команда. Много борьбы подборов, единоборств, по такой игре всегда будет много эмоций.

Мы должны быть готовы к разным толчкам со стороны соперника, неразбериха после вброса из аута. Сегодня подвела реализация, но в целом это трудовая победа, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» смог догнать 33 очка и сравнялся с лидирующим «Краснодаром». У «Динамо» осталось 12 баллов и 11-я строчка.