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    Семак: Минимальное преимущество вносило свои коррективы и нервозность

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (2:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Минимальное преимущество вносило свои коррективы и нервозность. Моментов было много, надо было забивать. К сожалению, пропустили со стандарта вместо этого. Когда счет из 2:0 превращается в 2:1, то цена любой ошибки и рикошета достаточно высока. Мы не могли реализовать свои моменты, чтобы увеличить счет. Легких матчей не бывает, "Динамо" — крепкая команда. Много борьбы подборов, единоборств, по такой игре всегда будет много эмоций.

    Мы должны быть готовы к разным толчкам со стороны соперника, неразбериха после вброса из аута. Сегодня подвела реализация, но в целом это трудовая победа, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» смог догнать 33 очка и сравнялся с лидирующим «Краснодаром». У «Динамо» осталось 12 баллов и 11-я строчка.

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