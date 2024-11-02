Канчельскис: Любой человек скажет Слуцкому, что лучше тренировать, чем заниматься этой ерундой в шоу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»считает, чтоне стоит тратить время на участие в юмористических шоу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге.

«Второе место — хороший результат. Почему вы считаете, что он должен прийти и сразу стать первым? Это новый чемпионат, страна, другой менталитет.

Молодец, поздравляю его, хоть золотая медаль и была бы лучше. Надеюсь, наши специалисты и дальше будут двигаться в Европе и Азии.

Слуцкому лучше не возвращаться в различные шоу? Пусть занимается любимым делом. Все зависит от его желаний. Любой человек скажет Слуцкому, что лучше тренировать, чем заниматься этой ерундой в шоу», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Под его руководством команда потерпела лишь одно поражение в 30 матчах китайской Суперлиги.