ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
  • 13:38
    • Шнайдер обыграла Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Канчельскис: Любой человек скажет Слуцкому, что лучше тренировать, чем заниматься этой ерундой в шоу

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Леониду Слуцкому не стоит тратить время на участие в юмористических шоу.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге.

    «Второе место — хороший результат. Почему вы считаете, что он должен прийти и сразу стать первым? Это новый чемпионат, страна, другой менталитет.

    Молодец, поздравляю его, хоть золотая медаль и была бы лучше. Надеюсь, наши специалисты и дальше будут двигаться в Европе и Азии.

    Слуцкому лучше не возвращаться в различные шоу? Пусть занимается любимым делом. Все зависит от его желаний. Любой человек скажет Слуцкому, что лучше тренировать, чем заниматься этой ерундой в шоу», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

  • «Шанхай Шэньхуа» в первый год при Слуцком показал лучший результат в чемпионате Китая за 16 лет
  • Читайте по теме

    • Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Под его руководством команда потерпела лишь одно поражение в 30 матчах китайской Суперлиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Унион» даст бой «Баварии»
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Арсенал» наберет драгоценные очки
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры