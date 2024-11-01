Радимов: Состав «Спартака» значительно слабее, чем у «Зенита» и «Краснодара»

Экс-капитан «Зенита»считает, что состав у московского «Спартака» на порядок слабее, чем у его конкурентов.

«Московский "Спартак" должен бороться за золото, как он себя позиционирует. И сравнивать состав команды мы должны с "Краснодаром" и "Зенитом". Состав "Спартака" на порядок ниже и слабее. Абена, Маркиньос, Мангаш не соответствуют уровню притязания на золотые медали», — сказал Радимов на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

После 13 игр «Спартак» располагается на шестой позиции в РПЛ с 22 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» (33), а за ним идет «Зенит» (30).